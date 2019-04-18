مايا مرسي توقع برتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، يستهدف الشباب المصري والعربي والأفريقي من الجنسين وأبناء الجاليات المصرية بالخارج، ويتم العمل به لمدة ثلاثة سنوات.

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بالدكتورة رشا راغب بمقر المجلس، وأشادت بجهودها وتعاون الأكاديمية المثمر مع المجلس، وعبرت عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول الهام الذى يستهدف دعم المرأة والارتقاء بقدراتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بما يسهم في الوصول إلى مواقع القيادة واتخاذ القرار، و بما يدعم تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التأثير الإيجابي في تحسين المؤشرات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضافت رئيسة المجلس أن البروتوكول يأتي إدراكا لدور الأكاديمية المنشاة بقرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنه 2017 لتكون هي المسئولة عن تأهيل وتطوير العنصر البشري في مصر وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، وبناء على توصيات رئيس الجمهورية الأكاديمية بإعداد برامج تدريبية بالأكاديمية.

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وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس سوف يتعاون مع الأكاديمية في إشراك متدربي وخريجي الأكاديمية في فعاليات ومبادرات المجلس واشراك الخبرات المتاحة بالمجلس في تقديم بعض البرامج التدريبية التي ستنفذها الأكاديمية في مجال النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتدريب القيادات الشابة بالمجلس وتأهيلهم للقيادة من قبل الأكاديمية.

فيما عبرت الدكتورة رشا راغب عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول مع الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية، وهى المجلس القومي للمرأة، موضحة أن الاكاديمية سوف تقوم بموجب البروتوكول بعقد دورات تدريبية للقيادات الشابة بالمجلس تختص بالمهارات القيادية والادارية والموضوعات المستجدة ذات الصلة بتمكين المرأة، كما تعمل الاكاديمية على تطبيق المعايير الخاصة بالمنشآت الصديقة للام العاملة تحت اشراف المجلس، لافته إلى أن تهيئة الأكاديمية كمؤسسة "صديقه للأم العاملة" هي احدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.

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