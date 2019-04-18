جرب بنفسك.. آلة حاسبة تخبرك كم سنة سوف تعيشها بصحة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-حسام سليم:

هناك مثل قديم يقول "لا شئ مؤكد في الحياة سوى شيئين، الموت والضرائب"، وعلى الرغم من أن الموت أمر لا مفر منه، إلا أن نوعية الحياة التي تعيشها، تكون في الغالب بيدك أنت.

وبحسب موقع "إنفيرس" الأمريكي، عمل فريق "مركز جولدنسون للبحوث الاكتوارية"، و("العلوم الاكتوارية" تعنى بقياس وإدارة المخاطر) على تطوير مقياس دقيق لجودة الحياة، وعدد السنوات التي يقضيها الإنسان بصحة جيدة.

يعلم الجميع فائدة أن يعيش حياة طويلة وبصحة جيدة، لكن الأمر أيضا له ارتباط وثيق بالحسابات الحكومية، فصحة أفراد المجتمع تؤثر بالسلب أو الإيجاب على الصناعة وتكاليف العلاج والتخطيط المالي للدولة وخدمات الدعم الصحي.

ويطلق الفريق على هذا المقياس لنوعية الحياة اسم "متوسط العمرالمتوقع الصحي"، ومكمله "متوسط العمر المتوقع غير الصحي"، أي عدد السنوات التي سيعيشها مريضا، مثل أن يصاب بمرض شديد مزمن ولكنه غير قاتل. ومتوسط العمر المتوقع- وهو مقياس لمجموع السنوات التي يتوقع أن يعيشها فرد- هو ببساطة الاثنين مضافان معا.

كيف يتم الحساب؟

تخيل رجلا في الستين من العمر، يتمتع يصحه جيدة، ولديه نظام غذائي صحي، ومؤشر كتلة الجسم له جيد، ينام 8 ساعات على الأقل ليلا، فإنه سيكون لديه حوالي 13 عاما من العيش بصحة جيدة مقارنة بنظيره غير الصحي.

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وأشار البحث إلى أن تأثير العمر الصحي لا ينعكس على الصحة الجسدية فقط، تخيل الفارق بين أن تعيش وسط عائلتك لسنوات إضافية بصحة جيدة، وأن تعيش نفس عدد السنوات مريضا وتحتاج إلى رعاية.

وعن العوامل التي تسهم في تحسين متوسط ​​العمر المتوقع الصحي، هناك عاملان لا يرتبطان بأسلوب الحياة، وهما العمر وجنس الشخص. كل العوامل الأخرى متعادلة، فالعمر المتوقع للحياة بصحة يتناقص مع التقدم في العمر. وتتمتع المرأة بعمر افتراضي أطول مقارنة بالرجال.

ويؤثر النظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم الكافي إيجابيا على متوسط العمر التوقع الصحي، وتشمل العوامل الإيجابية الأخرى، مستوى التعليم، ومستوى الدخل والحالة الصحية الحالية الجيدة، وتناول الكحول المعتدل، وعدم التدخين، عدم الإصابة بالسكري.

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ويشير الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطوير أداة للقياس من هذا النوع، وعلى الرغم من أنه من السابق لآوانه أن يتم التحقق من صحة تلك الحسابات بالبيانات الفعلية، إلا أن افتراضات النموذج تستند إلى مصادر "اكتوارية" ثابتة، وأن نتائج الآلة منطقية ومتسقة. وبالطبع متوسط العمر الصحي المتوقع هو مجرد تنبؤ، يمكن للحوادث القدرية أن تغير كل شيء.