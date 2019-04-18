"اللافندر".. أحدث صيحات ألوان الشعر في ربيع 2019 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

هل ترغبين بمواكبة الموضة بجرأة مع الحفاظ على الأنوثة والرقة في الوقت ذاته؟ عليكِ اعتماد لون اللافندر الثلجي، الذي يتصدر قائمة الألوان لربيع 2019، بدرجاته الهادئة.

يتميز هذا اللون بالطابع العصري والرومانسي، فهو رقيق وعذب يضفي على من يعتمده لمسات ساحرة وجاذبية لا مثيل لها، فيمكنكِ تطبيقه مع الألوان الميتالك، فإنها أيضا تنتشر بقوة في عالم صبغات الشعر لعام 2019، أو تلوين أطراف الشعر بالـDusty lavender، أو إدخاله مع Silver hair، وفق ما ذكر موقع "latest-hairstyles".

وللمسة أكثر جرأة وتميز يمكنك إدخال ألوان أخرى ومزجها مع اللافندر؛ مثل درجات الأزرق أو البنفسجي أو الوردي والتي ستمنح شعرك مظهراً أكثر حيوية وشبابا في أوقات الصيف.

وتعتبر الشقراوات وصاحبات البشرة السمراء هن المحظوظات بتلك الموضة الرائجة التي تعتبر مناسبة لهن كثيرًا وتعطيهن إطلالة إشراقة وحياة.