تعرف على العادات الصحية للعائلات الملكية حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-حسام سليم

تهتم وسائل الإعلام كثيرًا بأي ظهور علني لأي فرد من العائلات المالكة حول العالم، ولا تفوت أي نظرة أو همسة من دون إخضاعها لعملية تحليل. على الرغم من أن أنشطتهم الخاصة قد تكون أكثر أهمية وإلهما.

ولذلك سلطت مجلة "بريفينشن" الأمريكية الضوء على العادات الصحية للعائلة، والتي وصفتها بأنها عادات يجب أن نقتبسها جميعا منهم.

- ميجان ماركل تمارس اليوجا

تمارس دوقة ساسكس اليوجا منذ كانت في السابعة من عمرها، تلك العادة التي ورثتها عن والدتها، التي كانت مدربة يوجا، وتفضل تمارين "بيلاتس" و"ميجافورمر" لحرق الدهون دهون الجسم بالكامل، كما تمارس التأمل مرتين في اليوم، ليس هذا وحسب، فقد بنت ماركل مركز يوجا خاص بها وصالة "جيم" في منزلها الجديد.

وتتحول ميجان في بعض الأيام إلى نباتية. منذ انتقل الزوجان إلى منزلهما الجديد، حولته ميجان إلى محمية صحية، حيث تم عزل المنزل عن طريق استخدام الطلاء النباتي الغني بالزيت على الجدران، وتثبيت وحدة طاقة صديقة للبيئة.

- جيتسون بيما تلعب كرة السلة

الملكة جيتسون، ملكة بوتان، وهي أصغر ملكة في العالم وتبلغ من العمر 28 عاما، تلعب السلة منذ كفولتها، ولا تزال تحافظ على ممارستها يوميا تقريبا. كما تحب الرسم والفنون الجميلة.

- الملكة إليزابيث تبدأ يومها بشرب الشاي

لا تشرب ملكة بريطانيا القهوة، لكنها تبدأ يومها بالطريقة التقليدية، بكوب من الشاي الـ"إيرل جراي" في فنجان "صيني" من دون إضافة حليب أو سكر.

وبعد تناول الشاي، تسترخي في الحمام أثناء الاستماع إلى الراديو. كما تتناول الملكة البالغة من العمر 92 عاما الكثير من الأسماك.

- الأمير هاري يتناول المكملات الغذائية

إذا كنت تتناول طعامك وفق نظام غذائي صحي، فإن تناول المكملات الغذائية يوميا سيكون مفيدا أيضا، خاصة إذا كنت تعاني من نقص الفيتامينات.

ويتابع الأمير البريطاني مع أخصائية تغذية، ويتناول مكملات تحتوي على الكولين والزنك والنحاس والسيلينيوم، بالإضافة إلى مكونات مثل القمح والحنطة السوداء والبروكلي، والتي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، وتمنح البشرة دفعة صحية وتحسن مستويات الطاقة.

كما توقف هاري عن التدخين، وقلل من شرب الكحول، منذ تزوج ميجان ماركل.

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- الأميرة كيشا أوميلانا تشترك في أنشطة أطفالها

الأميرة النيجيرية كيشا أوميلانا ليست مجرد أميرة، بل هي سيدة أعمال وعارضة أزياء، والرئيس التنفيذي لشركة الشعر التي تملكها.

وتشارك كيشا أطفالها في نشاطاتهم، ومؤخرا ظهرت خلال يوم رياضي في إنجلترا، حيث ساركت في سباق للجري وحلت في المركز الثاني.

وتنتمي أوميلانا إلى عرقية يوروبا في نيجيريا والتي يطلق على من يحكمها لقب "ملك".

- الأميرة باتريس تحب الجري

أول فرد من أسرة مالكة يكمل سباق ثلاثي على الإطلاق، كما كانت أول فرد ملكي يشارك في منافسات ماراثون لندن.

- ويليام وكيت ميدلتون..في كل مكان رياضة

يقوم الأمير البريطاني بالكثير من الرحلات مع زوجته كيت ميدلتون في جميع أنحاء العالم، وظهرا وهما يمارسان المشي في بوتان، والتجديف في كندا، والتزلج في فرنسا، وتسلق الصخور في شمال ويلز، والقائمة تطول.

- الأميرة مادلين تحب الطبيعة

اعتادت الأميرة السويدية على قضاء الوقت في الطبيعة، وهي عادة تجلب الكثير من الفوائد الصحية، مثل تعزيز الجهاز المناعي وخفض مستويات التوتر والقلق. كما تحب ركوب الخيل والمشي والرقص.

- الأميرة شارلين سباحة محترفة

قبل أن تصبح جزءا من العائلة الملكية، كانت الأميرة شارين، أميرة موناكو، سباحة أوليمبية، ولا تزال تمارس السباحة بانتظام، السباحة كما هو معروف، طريقة ممتازة للتدريب عضلة القلب وتقوية عضلات الجسم بشكل عام.

أطلقت شارلين في عام 2012 مؤسسة إنقاذ لمنع الغرق، والتي ساعدت 300 آلاف شخص في 30 دولة مختلفة على تعلم السباحة.