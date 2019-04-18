الشرطة الإنجليزية تعتقل نجم مانشستر يونايتد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت الشرطة الإنجليزية، القبض على نيكي بات، لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق؛ وذلك للاشتباه في تورطه بحادثة اعتداء.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلت عن شرطة مانشستر: “تم الاتصال بالشرطة لتقديم بلاغ حول الاعتداء على امرأة، في منزل بمنطقة برودواي.. تعرضت امرأة لجرح صغير في يدها، ولا تحتاج للعلاج في المستشفى.. تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 44 عاما للاشتباه في اعتدائه، ويبقى رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق.

نجم طالشياطين الحمر” السابق، نيكي بات، يشغل حاليا منصب مدير أكاديمية مانشستر يونايتد، ولم تعلق إدارة النادي على الحادثة حتى الآن.

نيك بات كان قد لعب 387 مباراة مع فريق مانشستر يونايتد، بين 1992 و2004، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” 6 مرات، وكأس إنجلترا 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، ومثل المنتخب الإنجليزي في 39 مباراة.