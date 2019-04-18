في تغريدة طريفة.. نادي روما يحذر لاعبيه من نحس المطرب دريك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالبت إدارة نادي روما الإيطالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد التقاط أي صور مع مغني الراب الكندي دريك.

النادي نشر تغريدة – يبدو انها ساخرة - على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أعلن فيها منع لاعبيه من التقاط صور مع أحد أبرز مغنيي الراب في العالم، خوفا من “نحسه”.. وجاء فيها: “جميع لاعبي روما ممنوعون من التقاط صور مع دريك، حتى نهاية الموسم”.

مغني الراب الكندي دريك، يبدو أنه يعاني من سمعة سيئة عندما يتعلق الأمر بالرياضة، وبالفرق والرياضيين الذين يشجعهم، كونهم يخسرون ما أن يعلن دعمه لهم.

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دريك عُرف بعدد من الأغاني الناجحة عالميا، أبرزها أغنية “In My Feelings”، التي أطلقت تحدي “كيكي” الشهير.

تغريدة نادي روما، جاءت بعدما التقط لاعب باريس سان جيرمان لايفن كورزاوا، صورة مع دريك الأسبوع الماضي، ليتعرض الفريق بعدها لخسارة صادمة، هي الثانية له فقط خلال الموسم، بـ5 أهداف مقابل هدف أمام فريق ليل.

وليست هذه المرة الوحيدة الذي ثبت فيها “نحس” دريك الرياضي، إذ سبق للمغني أن أعلن دعمه لفريقي جامعة “كنتاكي وتورونتو رابتورز”، ومنذ ذلك الوقت لم يحظ الفريقين بأي نجاحات كبيرة في كرة السلة.

كما أعلن دريك دعمه لبطل الفنون القتالية المختلطة، الأيرلندي كونور ماكجريجور، ليخسر بعدها أمام الروسي حبيب نورمحمدوف.