"قومي المرأة" يتوجه بالشكر لـ صلاح لدعمه السيدات

قدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير للاعب المصري العالمي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن تصريحاته عن المرأة، خلال إجراءه حوار مع مجلة "التايم" الأمريكية.

ووجه صلاح، خلال حديثة كلمة لرجال االشرق الأوسط، لافتًا نظرهم للتغيير من طريقة تعاملهم مع النساء، قائلًا: "نحتاج لأن نغير من الطريقة التي نعامل بها النساء في ثقافتنا، إنه أمر غير اختياري".

وتابع صلاح، معبرًا عن دعمه للمرأة "أدعم حقوق المرأة أكثر من ذي قبل، لأنني أعتقد أنها تستحق أكثر مما يعطيها الرجال الآن".

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وأعربت مرسي عن تقديرها للكلمات التي قالها صلاح، في حق المرأة، الذي يظهر دائمًا تقديره واحترامه للمرأة، ومساندته لها.

وأشارت مرسي، خلال بيانها، إلى أن صلاح نجم ذو شعبية ومحبوب في مصر والعالم العربي، بالإضافة لكونه يعتبر قصة نجاح ملهمة للشباب والأطفال داخل مصر وخارجها.

وتمنت مرسي، أن تكون كلماته بمثابة التغيير في نظرة الرجال والشباب والأجيال القادمة نحو المرأة في الشرق الأوسط، وأن تلمس مزيدًا من الإدراك للقيمة الحقيقية للمراة ومكانتها.

وجدير بالذكر أن محمد صلاح كان أول الداعمين لحملة "لأي رجل"، التي أطلقها المجلس في وقت سابق، وكان للتعليق الذي نشره على حسابه الخاص على "تويتر" وقت بدء الحملة رسميا، وقع وصدى كبير على متابعيه من الشباب.

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