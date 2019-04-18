بالفيديو| زوج أنغام عن طليقته الأولى: "بحبها جدا ولو عايزة ترجع بيتها مفيش مشكلة"

بث الموزع المصري أحمد إبراهيم، فيديو جديد له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوها،ت "إنستجرام"، وهو يتحدث عن زوجته الأولى عبر خاصية "لايف".

وقال إبراهيم في الفيديو، إنه لن يرد على أيا من التعليقات السلبية التي طالته وطالتها الفترة الماضية مؤكدا أنها "أم أولاده"، وأضاف، "أنا قلت مليون مرة أنا بحبها جدا، وبعزها جدا، بس للأسف الناس اللي حواليها هم اللي بيستغلوا الموضوع بشكل مش لطيف".

وأكمل إبراهيم، أنه لا يرد على تلك التعليقات لأجل أولاده، "مينفعش أنا وهي نرد على بعض قدام الناس، وأنا ولادي معايا ومسبتش ولادي، ومسبتش بيتي، وولادي زي ما هم بيعيشوا مع أمي، ولوعايزين يروحوا لأمهم بيروحوا، وبيتي زي ما هو، ولو هي عايز ترجع بيتها ترجع، مفيش أي مشكلة".

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واختتم إبراهيم حديثه، "هي حرة وأنا بحترم قرارها، ومفيش أي حاجة بينا مهما حصلت تخلينا مش كويسين مع بعض"

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم طلق زوجته ياسمين عيسى مؤخرا بعد طلبها، بسبب زواجه من الفنانة أنغام، ومشاكل عدة حدثت بين الطرفين لنفس السبب، وتمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق مع ظهور إبراهيم المتكرر مع أنغام أمام الكاميرا ظاهرا لها الدعم.

وكان إبراهيم متزوجا من ياسمين عيسى لـ10 سنوات، وأنجب منها طفلين.

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