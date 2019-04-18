"من مطبخك".. توابل طبيعية تساعد على مكافحة الوزن الزائد

مواد طبيعية كثيرة يمكنها مساعدة الإنسان في خسارة المزيد من وزنه، ولعل من بينها التوابل التي تستخدمها ربات المنازل في الطعام.

القرفة:

بحسب ما ذكرته "سبوتينك"، أن العلماء توصلوا بأن القرفة تساعد في مكافحة وزن الجسم الزائد، بشكل جيد، حيث تعمل على تفكيك رواسب الدهون، فإضافة ملعقة صغيرة من القرفة يوميًا تزيد من معدل التمثيل الغذائي للكربوهيدرات بنسبة 20 مرة، كما أنها تقلل من مستوى الجلوكوز والكوليسترول في الدم.

وذكر الخبراء بأنه يمكن تناول القرفة قبل نصف ساعة من تناول الفطور، وذلك عن طريق إذابتها في الماء مع العسل.

الفلفل الأحمر والأسود:

ومن التوابل الطبيعية التي تساعد في مكافحة الوزن الزائد الفلفل الأحمر الحار الذي يسرع من عملية التمثيل الغذائي، وأيضًا الفلفل الأسود الذي يزيد من حرق السعرات الحرارية وتحسين الهضم وتحطيم رواسب الدهون.

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الزنجبيل والكركم:

الزنجبيل يساعد في إنقاص الوزن فهو يخفف الدم والجوع ويسرع من عملية التمثيل الغذائي، وأيضًا الكركم يمنع من تكوين الخلايا الدهنية ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والدهون ويزيل السوائل الزائدة من الجسم.

اليانسون:

ونصح الخبراء بتناول اليانسون، فهو يحسن من أداء الجهاز الهضمي.

الفجل والحبهان:

وأيضًا ينصح من يرغب في خسارة وزنه الزائد بتناول الفجل الحار، الذي يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وإخراج الأطعمة غير المهضومة من الجسم.

والحبهان من التوابل، التي تساعد على علاج الإمساك وإخراج السوائل الزائدة من الجسم، وخفض مستوى الكوليسترول الضار، ما يساعد في حرق الدهون بشكل سريع.

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