بينهم مرضى الضغط.. هؤلاء ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

لا يخلو شم النسيم أو عيد الربيع من طبق السمك المملح، العادة السنوية التي ينتظرها كثيرون لتناول الفسيخ والرنجة بمشاركة الأقارب والأحباب.

البعض في هذه المناسبة السنوية يتجاهل التحذيرات الطبية وطرق تحضيره الصحيحة تجنبًا لإفراز سمومًا قاتلة، والآخر من أصحاب الأمراض وغيرهم يتجاهلون أيضًا المحذورات من الأطعمة ومنها طبق الفسيخ أو الرنجة، ما قد يعرض حياتهم للخطر.

وعدَّد الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة، في تصريحه لـ"الخليج 365"، الأشخاص التي يجب عليهم تجنب تناول أسماك الرنجة والفسيخ، وهم: مرضى القلب، والكلى والكبد، ومرضى الضغط المرتفع، والحوامل، ومرضى حساسية الصدر، والمصابون بقرحة المعدة وارتجاع المريء، والأطفال أقل من عشر سنوات.

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وأرجع "المصري" أسباب تجيب تناول السمك المملح لما يمثله من خطر؛ بسبب النسبة العالية من الأملاح، ما قد يرفع ضغط الدم، لاحتوائه على العديد من السموم والدهون والأملاح، كما أنه يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، لذا قد يسبب الإصابة بالأزمات القلبية، وارتفاع خطر الجلطات والفشل الكلوي، ويسبب قرحة في المعدة وارتجاع، وبالنسبة للمرأة الحامل من المحتمل أن يسبب تسمم الحمل والولادة المبكرة.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الأشخاص العاديون الذي لا يعانون من أي مرض يفضل تناول كمية لا تزيد عن 100 جرام من تلك الأسماك المملحة، وإزالة الرأس والأحشاء وإضافة الخل والليمون، ومن الضروري بعد هذه الوجبة تناول عصير البرتقال أو الكنتالوب لمعادلة كمية الصوديوم الموجدة في الفسيخ والرنجة، ويمكنك أيضا أن تتناول كوبين من الكركدية والشاي الأخضر والزعتر والقرفة؛ لأنهم يخصلون الجسم من السموم سريعا.

وتابع: "ويفضل أيضا أن تتناول مع الأسماك المملحة كميات كبيرة من الخضروات كالبصل والخس والجرجير والبقدونس، وشرب المياه على مدار اليوم".