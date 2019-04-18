أضرار جهاز بصمة العمل ..تعرضك لهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:
تعتبر البصمة إحدى الوسائل التي تعتمد عليها معظم الشركات، لإثبات حضور وانصراف الموظفين، دون إدراك أنها استخدامها على المدى البعيد، قد يعرضهم للعديد من المشاكل الصحية.
أضرار جهاز البصمة
يقول الدكتور للدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن لجهاز البصمة المستخدم في معظم الشركات العديد من الأضرار، التي قد لا يدركها البعض، ومن أبرزها:
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