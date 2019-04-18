ماذا يحدث لجسمك عند تناول السينابون يوميًا؟..أضراره غلبت فوائده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعتبر السينابون من الحلويات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، نظرًا لطعمها اللذيذ والمميز، ولكن قد يؤدي الإفراط فيها إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية.

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