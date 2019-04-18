هذه الأدوية تؤدي إلى زيادة الوزن.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

نشرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية، تقريرًا جاء فيه أن الأدوية تهدف إلى جعل الأشخاص في حالة صحية أفضل إلا أن هناك بعض الأدوية قد تتسبب في زيادة الوزن.

وأضافت المجلة الألمانية، أن هناك بعض الأدوية تعمل على الحد من عمليات الأيض والتمثيل الغذائي أو تساعد على تحفيز الشهية وزيادة الرغبة في تناول الطعام، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

ومن ضمن الأدوية التي تسبب زيادة الوزن أدوية السكري والعقاقير ذات التأثير النفسي أو العقلي. كما يمكن لمستحضرات الكورتيزون وحاصرات بيتا أن تؤدي إلى زيادة الوزن، ولا يتعين على المرضى في مثل هذه الحالات التوقف عن تناول الأدوية من تلقاء أنفسهم، ولكن يجب استشارة الطبيب المختص من أجل تقليل الجرعة أو وصف مادة فعالة أخرى.