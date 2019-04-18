تطبيقات تحمي الأطفال من مشاهدة "المحتوى الإباحي"

الأطفال، خاصة في سن المراهقة، قد يتعرضون للمواقع الإباحية، في ظل التطور التكنولوجي الذي ساهم في سرعة الوصول إليها، وهو ما يضع الآباء في قلق من استخدام الأطفال للهواتف الذكية.

ولحماية الأطفال من هذه المواقع، هناك بعض التطبيقات التي تساعد على ذلك، منها كما ذكرها موقع "ماك رامور"، ما يلي:

تطبيق Net Nanny for Android

وتعتبر من التطبيقات المميزة التي تساعد الأباء في معرفة التطبيقات التي يقدم الأبناء على تصفحها، وذلك من خلال تقرير يتم تقديمه للوالدين عن المواقع التي فتحها الطفل من هاتفه الأندرويد، كما يمكن للتطبيق التحكم في تشغيل أو إيقاف التطبيقات الموجودة على الهاتف.

تطبيق uKnowMobile

ويساعد الوالدين على مراقبة أطفالهم والرسائل النصية الخاصة بالطفل، وسجل المكالمات والتطبيقات، وقدرته على مراقبة شبكات التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وانستجرام وتويتر.

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تطبيق Norton Family parental control

ويقدم التطبيق بعض الفلاتر، كما يتيح للوالدين معرفة المواقع التي زارها الأطفال، بالإضافة إلى قدرته على إغلاق بعض المواقع، ومنع الأطفال من زيارتها.

كما يتيح التطبيق للوالدين، الحصول على تقرير مفصل عبر البريد الإلكتروني، عن المواقع التي زارها طفله من هاتفه.

تطبيق Secure Teen Parental Control

أتاح هذا التطبيق للوالدين منع المراهقين من الوصول إلى بعض المحتويات الإباحية، بالإضافة إلى القدرة على تخصيص مواقع معينة للوصول إليها مع حجب مواقع أخرى، وذلك من خلال مجموعة من الفلاتر التي ينشآنها على التطبيق، حيث يتم تثبيته على هاتف المراهق، مع تخصيص الإعدادات حسب رغبة الأبوين.

وهناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن اتباعها لحماية الأطفال، منها، تقييد التطبيقات، والمحتوى الذي يختاره الطفل، مثل الأفلام التي يتصفحها عبر الإنترنت، ويمكن وضع هاتف الطفل على وضع الطيران الذى لا يمكنه من الدخول على الإنترنت.

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