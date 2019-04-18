روتين تجميلي يجعلك تبدين أكثر شباباً في جميع الأعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

من الضروري أن يتبدل روتين العناية بالبشرة مع مرور الأيام، فالمستحضرات التي تناسبك في مرحلة العشرينات لن تبقى كذلك في الثلاثينات، والأربعينات، والخمسينات. لذلك فإن إجراء التعديلات اللازمة في هذا المجال يؤمن الحفاظ على سحنة مشرقة وشابة لأطول فترة ممكنة، حسب ما جاء في موقع"العربية".

تعرفي فيما يلي على حاجات البشرة في كل عمر والروتين التجميلي الذي يناسبها.

روتين خاص بالعشرينات

تتمتع البشرة في العشرينات بقدرة هائلة على التجدد والحفاظ على إشراقها رغم تعرضها لاعتداءات العوامل الخارجية وللنظام الغذائي غير المتوازن. لكن سوء معاملتها يؤدي إلى ظهور التجاعيد الصغيرة بدءاً من منتصف العشرينات مما يجعلها بحاجة إلى مستحضرات غنية بالفيتامين C وكريمات الحماية من الشمس.

- تنظيفها: استعملي بلسماً منظفاً ناعماً لإزالة آثار الماكياج والإفرازات الدهنية دون التسبب في جفاف البشرة.

- حمايتها: من خلال استعمال مرطب رقيق يومياً يحتوي على عامل حماية من أشعة الشمس.

- الوقاية التي تحتاجها: إذا كنت لا تحصلين على كفايتك من النوم، ننصحك بتدليل بشرتك بواسطة مصل غني بمضادات الأكسدة والفيتامين C لحمايتها من التعب والحفاظ على إشراقها.

-علاجها: عند ظهور بعض البثور على بشرتك، طبقي عليها كريماً يحتوي على حمض الساليسيليك أو بنزول البيروكسيد.

روتين خاص بالثلاثينات

في مرحلة الثلاثينات ستبدأين بملاحظة ظهور بعض التجاعيد الصغيرة وبقع الكلف التي تعكر صفو بشرتك. والجدير ذكره أن البشرة تتجدد في هذه المرحلة كل 35 يوماً بعد أن كانت تتجدد كل 14 يوماً في مرحلة العشرينات.

- تقشيرها: تبني عادة التنظيف المزدوج لبشرتك، وابدأي أولاً باستعمال مزيل الماكياج ثم استعيني بمنظف يتمتع بمفعول مقشر يساعدك في التخلص من الخلايا الميتة وتحفيز بشرتك على إنتاج المزيد من الكولاجين.

- الوقاية التي تحتاجها: استعيني بكريم محيط العينين المزود بعامل حماية من الشمس خلال النهار، أما في الليل فاختاري كريماً مرطباً لمحيط العينين يخفف من ظهور التجاعيد الصغيرة في هذه المنطقة.

- ترطيبها: قبل تطبيق كريم الحماية من الشمس صباحاً، احرصي على استخدام لوشن منشط للبشرة ومصل غني بمضادات الأكسدة يؤمن للبشرة نسبة قصوى من الترطيب ويحميها من الشيخوخة المبكرة.

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- تنشيطها: يساهم استعمال مستحضر يحتوي في تركيبته على الريتونويدات في الحفاظ على متانة البشرة، لكن التعرض للشمي يبطل عمل الريتينول. ولذلك ينصح باستعمال هذه الكريمات كعلاج ليلي فقط وإبعادها قدر المستطاع عن محيط العينين.

روتين خاص بالأربعينات

يزداد جفاف البشرة بدءاً من الأربعينات، لذلك فهي تحتاج إلى المزيد من التغذية والترطيب بمكونات تعزز إنتاج الكولاجين المسؤول عن ليونة ومتانة الأنسجة.

- تنظيفها: اختاري منظفاً ناعماً لا يتسبب بجفاف البشرة واستعيني بآداة تنظيف قد تأخذ شكل فرشاة كهربائية تساهم في إزالة الخلايا الميتة عن سطح البشرة وتغني عن استعمال المقشر.

- ترميمها: الريتونويدات والبيبتيدات هي مكونات ضرورية للعناية بالجلد في هذه المرحلة، كونها تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة وتؤخر شيخوختها.

- حمايتها من التجاعيد: استعيني بمستحضر عناية بالعنق، على أن يكون غنياً بـ"الفيتوسيراميد" التي تتمتع بمفعول منعم وعلى الريتينول الذي يُعيد الكثافة إلى البشرة وخلاصة السوس التي توحد لونها.

- ترطيبها: استعملي كريمات تحتوي على نسب مرتفعة من الغليسيرين أو البيبتيدات، فمن شأن ذلك أن يساعد البشرة في الحفاظ على رطوبتها.

روتين خاص بالخمسينات وما بعد

اجعلي من الترطيب همك الأساسي في هذه المرحلة، فبشرتك بدأت تفقد متانتها مما يعزز ظهور التجاعيد. ركزي على استعمال مستحضرات العناية الغنية بالبيبتيدات والريتونويد، والحوامض الأمينية. يمكن الاستعانة أيضاً باللايزر وغيره من العلاجات التجميلية التي تساعد في تجديد البشرة.

-تنظيفها: استعيني بمستحضر تنظيف يرطب ويغذي البشرة أثناء تنظيفها.

- الوقاية التي تحتاجها: طبقي على بشرتك مصلاً غنياً بالريتينويد مساءً، أما المرطب فعليه أن يتضمن مادة "الفيتوإستروجين" التي تحمي من الشيخوخة الهرمونية. كما يمكنك اعتماد علاجاً منزلياً باللايزر يساهم في الحفاظ على نضارة بشرتك.

-ترطيبها: استعملي خلال النهار مصلاً غنياً بالبيبتيدات قبل تطبيق كريم الحماية من الشمس على بشرتك، فمن شأن ذلك أن يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين. يمكن لهذا المصل أن يحتوي أيضاً على الحمض الهيالوريني الذي يؤمن حاجة البشرة من الترطيب.

- حمايتها: يساهم استعمال الريتينوييدات في جعل البشرة أكثر حساسية تجاه الشمس، ولذلك أنت بحاجة إلى مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس للحصول على الرطيب والحماية في الوقت نفسه.