سحب لقب الوصيفه الثانية لملكة جمال الأناقة لعام 2019

أعلن محمود نجاح صاحب ومؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، أنه تم سحب اللقب من الوصيفة الأولى لـ "miss elegant" من نجاة المهدي، لعدم موافقتها على إمضاء عقد المسابقة، كباقي الوصيفات والملكة.

وقال إنه جرى ترحيل اللقب للوصيفه الثانية لينا إيهاب لتكون الوصيفة الأولى Miss elegant fitness 2019.

وقال نجاح في تصريحات خاصه لـ "هن": سحب اللقب من نجاة المهدي لعدة أسباب منها عدم موافقتها على إمضاء عقد المسابقة المتعارف عليه، وتقاعسها في حضور الاجتماعات، وعدم تنفيذها أي شيء من مشروعها التى عرضته على لجنة التحكيم الذي كان سببا من أسباب حصولها على اللقب.

وأضاف أنه لم يأخذ هذا القرار بشكل مفاجيء، ولكنه شدد على المتسابقات والفائزات، فيما بعد أكثر من مرة ضرورة تنفيذ مشروعاتهم التي عرضت على لجنة التحكيم، وعدم التقاعس ليوم واحد عن عملها، حتى لا يسحب اللقب منهن، مثلما فعلت وصيفات الموسم السابق.

Advertisements

وعرضت نجاة المهدي مشروعها وهو "توفير الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسديد ديون الغارمات، وتسديد ديون الغارمات.

وفي تصريحاتها السابقة لـ "هن"، قالت "المهدي"، إنها سوف تبذل أقصى جهدها لتنفيذ مشروعها، حتى لا يسحب منها اللقب، كما حدث في الأعوام السابقة مع من لم ينفذ مشروعه.

يذكر أن محمود نجاح، مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، أعلن اسم دعاء عبدالرحيم ملكة جمال الأناقة لعام 2019 للموسم الرابع، بعد أن عرضت مشروعها على لجنة التحكيم المكونة من مؤسس المسابقة ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية الدكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.

​