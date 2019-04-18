ناهد السباعي: فوجئت بإقامة حفل زفافي رغم إلغائي له

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنه لم تحدث مشاجرة بينها وخطيبها قبل إلغاء حفل زفافهما بيوم واحد.

وقالت السباعي خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E": "محصلش خناقة مباشرة بيني وبينه خالص ولا بينه و أهلي لكن حصل حاجة قدامنا بس".

وتابعت: "أنا عندي ممكن الناس تشوفها مشكلة أو زيادة شوية وأنا عندي أمي بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي ومينفعش تشوف حاجات معينة ولازم تتعامل بطريقة معينة".

ولم تصرح السباعي، بالسبب الذي ألغت لأجله حفل زفافها، ولكنها قالت: "أنا والدتي شوفنا ده وفيه حاجات مسمحش بيها قدامها حتى لو كنت بتغاضى عنها في يوم من الأيام أو كنت بعديها والكبير لازم يتعمل له حساب".

واستطردت: "كنت بحاول أصلح أو أغير شكل تصرفات معينة وبما أنها حصلت قدام والدتي ممكن تحصل قدام أي حد وطالما حصل كده والناس الكبيرة موجودين أومال لما ابقى أنا لوحدي إيه اللي ممكن يحصل".

وقالت ناهد السباعي، إنها أبلغتهم اعتذارها عن حضور حفل الزفاف: "بلغتهم كلهم أنا باعتذر مش هقدر آجي الفرح ومش هقدر أعمل كده وناس كتير قالوا لي علشان انتي بنت وسمعتك وأنا شايفة إني مقدرش ابني ساعدتي بجد على اتنين قاعدين مع بعض بيتكلموا كلمة".

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وعن السبب لاعتذارها عن حفل الزواج، قالت السباعي: "المشكلة مكنتش معايا المشكلة كانت مع حد في الشارع وأنا مبقدرش أشوف حد بيتهان بشكل معين أو بيتأذي بشكل معين أنا بيصعب عليا الناس قوي والخناقة مكنتش معايا ووالدتي ولكن كانت قدامنا".

قالت الفنانة ناهد السباعي إنها فوجئت بإقامة حفل الزفاف بالفعل بالرغم من إبلاغها للجميع عبر الرسائل وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بالغاء الفرح.

وأضافت: "أنا مكنتش متخيلة انهم هيعملوا الفرح ومنظم الفرح نظم فيديو الفرح وفيه ناس للأسف مش وصلتهم رسالتي راحوا الفرح وأنا بعتذر لهم كلهم".

وأوضحت السباعي، أن هناك بعض الناس أخبروا خطيبها السابق أنها ستذهب للفرح وأن أهلها سيحاولوا إنقاذ الموقف.

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