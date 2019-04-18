4 استخدامات تجميلية من الفحم النشط.. منها تبيض الأسنان وعلاج الجلد

ربما لا يعلم كثيرون عن الفحم النشط واستخداماته في المواد التجميلية، فهو من أشكال الكربون، ويستمد من الفحم الطبيعي.

وتوجد بعض الاستخدامات التجميلية من الفحم النشط، تفيد الكثير من الفتيات في مظهرهن، عرض بعضها موقع "وان جود ثينج":

1- علاج الجلد المتهيج:

من خلال خلط معجون الفحم المنشط والصبار، ووضع هذا الخليط على الجلد المتهيج، بسبب لدغات الحشرات ولسعاتها، تساعدها في تخفيف الألم والحكة، كما أنه أيضًا يمكن استخدامه في علاج تصبغات حب الشباب.

2- مبيض للأسنان:

يمكن أيضًا رش قليل من الفحم المنشط على فرشاة الأسنان المبللة، التي تستخدمها في تنظيف الأسنان، حيث تساعد على التخلص من صفر الأسنان.

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3- قناع للوجه:

يمكن تحضير قناع بسيط للوجه من الفحم المنشط وجل الصبار، ووضعه على الوجه ومن ثم تركه حتى يجف، وبعد ذلك يشطف الماء، ويساعد ذلك في الحصول على بشرة خالية من الشوائب.

4- الماسكار:

من الفوائد المتعددة أيضًا، أنه يمكن صنع ماسكارا من الفحم النشط، من خلال نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، بالإضافة مع 4 معالق من الصبار وملعقة ونصف من شمع العسل المذاب، ويساعد هذا الخليط على صنع الماسكار التي تعطي رموشة طويلة.

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