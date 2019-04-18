فوائد الموز للقلب والكلى والصحة العامة

الموز من الفواكه المفضلة للكبار والصغار، وله العديد من الفوائد الصحية عند تناوله بكميات معقولة، يعرضها التقرير التالي:

عناصر غذائية مهمة

يحتوي الموز على كمية لا بأس بها من الألياف، والعديد من مضادات الأكسدة. ويوجد بالموز متوسط ​​الحجم (118 جرام):

البوتاسيوم: 9 ٪ من RDI

فيتامين ب 6: 33 ٪ من RDI

فيتامين C: 11 ٪ من RDI

المغنيسيوم: 8 ٪ من RDI

النحاس: 10 ٪ من RDI

المنغنيز: 14 ٪ من RDI

الكربوهيدرات الصافية: 24 غراما

الألياف: 3.1 غراما

لبروتين: 1.3 جراما

لدهون: 0.4 غرام

تحتوي كل موزة على نحو 105 سعرات حرارية، ويحتوي الموز على القليل من البروتين وتقريبًا لا يحتوي على دهون.

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يحافظ على مستويات السكر

الموز غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف يعطي اللحم شكله البنيوي الإسفنجي، ويحتوي الموز غير الناضج على نشاء مقاوم، يعمل مثل الألياف القابلة للذوبان.

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قد يخفف كل من البكتين والنشا المقاوم من مستويات السكر في الدم بعد الوجبات ويقلل من شهيتك عن طريق إبطاء إفراغ معدتك، بالإضافة إلى ذلك يحتل الموز أيضًا المرتبة المنخفضة إلى المتوسطة على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، وهو مقياس - من 0 إلى 100 - لمدى سرعة زيادة الأطعمة لمستويات السكر في الدم.

هذا يعني أن الموز يجب ألا يسبب طفرات كبيرة في مستويات السكر في الدم لدى الأفراد الأصحاء.

ومع ذلك، قد لا ينطبق هذا على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، والذين يجب عليهم على الأرجح تجنب تناول الكثير من الموز الذي ينضج جيدًا، ومراقبة نسبة السكر في الدم بعناية إذا فعلوا ذلك.

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يحسن صحة الجهاز الهضمي

ربطت الألياف الغذائية بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين الهضم، حيث يحتوي الموز متوسط الحجم على نحو 3 جرامات من الألياف، مما يجعل الموز مصدرًا جيدًا للألياف.

الموز يدعم صحة القلب

البوتاسيوم هو معدن ضروري لصحة القلب، وخاصة السيطرة على ضغط الدم، وعلى الرغم من أهميته، يحصل عدد قليل من الناس على ما يكفي من البوتاسيوم في نظامهم الغذائي.

يعد الموز مصدرا غذائيا رائعا للبوتاسيوم، وتحتوي موزة متوسطة الحجم (118 جرام) على 9٪ من RDI.

النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، والأشخاص الذين يتناولون الكثير من البوتاسيوم لديهم خطر أقل بنسبة 27 ٪ من الإصابة بأمراض القلب.

علاوة على ذلك، يحتوي الموز على كمية مناسبة من المغنيسيوم، وهو عنصر مهم أيضًا للقلب.

يحسن صحة الكلى

البوتاسيوم عنصر ضروري للسيطرة على ضغط الدم ووظائف الكلى الصحية، وكمصدر غذائي جيد للبوتاسيوم، قد يكون الموز مفيدًا بشكل خاص للحفاظ على الكلى صحية.

حددت إحدى الدراسات التي استمرت 13 عامًا على النساء أن الذين تناولوا الموز 2-3 مرات أسبوعيًا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الكلى بنسبة 33٪.

تشير دراسات أخرى إلى أن أولئك الذين يتناولون الموز من 4 إلى 6 مرات في الأسبوع هم أقل عرضة بنسبة 50٪ للإصابة بأمراض الكلى من أولئك الذين لا يتناولون هذه الفاكهة.

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