بالصور| "بطن مكشوفة وهوت شورت".. إطلالات جريئة لكنزي وجنا دياب في رحلتهما بالمكسيك

جولة سياحية جديدة خاضتها ابنتا "الهضبة" في أحد أشهر المواقع السياحية في المكسيك، تجولا خلالها بعدد من الأماكن داخلها وخاضا عددًا من المغامرات المتنوعة بالبر والبحر والجو، وشاركا متابعيهما بلقطات من أنشطتهما اليومية عبر حسابيهما بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لقطات عدة نشرتها ابنتا الفنان عمرو دياب، كنزي وجنا، داخل مدينة تولوم المكسيكية، أظهرتهما بعدد من المواقع المختلفة بإطلالات جريئة، بدأتها "كنزي" بصورة على شاطيء البحر، ارتدت خلالها توب "ستوميك" بإحدى درجات الأزرق، مع سروال من اللون ذاته.

بإطلالة بيضاء مكشوفة الظهر، ظهرت "كنزي" وهي تجلس على أرجوحة أمام شاطيء البحر، تفاعل معها الآلاف من متابعيها بالإعجاب والتعليقات على بساطتها، فيما نشرت صورة أخرى بالإطلالة ذاتها أمام إحدى المرايا المعلقة.

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إطلالات أخرى جريئة، حرصت الابنة الصغرى للهضبة "جنا" على الظهور بها في الرحلة ذاتها، إذ اختارت أزياء باللون الأصفر، مكونة من "توب" قصير و"هوت شورت" في أحد المواقع الأثرية، فيما ظهرت على شاطيء البحر بتوب باللونين الأبيض والأسود مع سروال ضيق أسود اللون في صور اختتمت بها زيارتها للمكسيك، علقت عليها قائلة: "سأفتقد المكسيك، استمتعوا بالصور الأخيرة".

وكنزي هي الابنة الوسطى للهضبة عمرو دياب من زوجته السعودية زينة عاشور، وتبلغ من العمر 20 عامًا، فيما تصغرها الابنة الصغرى "جنا" بعامين فقط، وتمتلك موهبة الغناء، بالإضافة إلى العزف على آلة البيانو.

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