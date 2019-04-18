5 أسباب لنقص المناعة.. "منها سوء التغذية وزيادة الوزن"

يعتبر نقص المناعة هو عدم قدرة الجسم على مقاومة المرض، ومن الأعراض التي تنذر الإصابة به الصداع الشديد، والشعور بالقلق الدائم، والتعرق الزائد، والآلام المستمرة في العظام، ومن أسباب الإصابة بنقص المناعة كما ذكرها موقع "Daily Medical".

سوء التغذية

وذلك بتناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوى على المواد الحافظة والدهون، والتي تزيد من نسبة السموم والبكتيريا في الجسم.

زيادة الوزن

زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه، والذى يتسبب بخلل في الهرمونات، حيث يقل معها إنتاج الأجسام المضادة من الجهاز المناعي.

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الإصابات المتكررة

مثل الإصابة ببعض الجروح أو الحروق التي تؤدي إلى إزالة الطبقة السطحية من الجلد، حيث سيبذل الجهاز المناعي طاقته للمساهمة في تضميد الجروح ومحاربة الالتهابات.

عدم أخذ قسط كاف من النوم

الأمر الذى يشعر الشخص بالتعب ويضعف المناعة، ويشار إلى أن النوم يساهم بشكل كبير في إفراز مادة السيتوكيات المسؤولة عن تدعيم عمل الجهاز المناعي في الجسم.

عوامل وراثية

إن وجود أحد الأفراد المصابين بنقص المناعة في العائلة يزيد من فرص الإصابة للأفراد الآخرين داخل العائلة.

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