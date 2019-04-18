طريقة عمل الديك الرومي في المنزل بخلطة مميزة

الديك الرومي سيد العزومات، التي تلجأ له عادًة ربات المنازل، لتقديمه على طاولة طعامها، بجانب الأصناف الفرعية والإضافية.

ويفضل البعض شراءه جاهزًا مما يكلفهن الكثير من المال، لذا نقدم لك طريقة عمل الديك الرومي، في المنزل، بخطوات الشيف سالي فؤاد.

المقادير:

ديك رومي

1/2 كوب زبدة سائلة.

1/2 كوب زيت.

1/2 كوب عصير برتقال.

ملعقتين بودرة بصل.

ملح.

فلفل أسود.

روزماري مفروم.

ملعقتين بابريكا.

بصل شرائح.

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شرائح جزر.

شرائح كرات.

طريقة تحضير الديك الرومي:

اخلطي بودرة البصل مع عصير البرتقال، والبابريكا والروزماري، وضيفي الملح والفلفل الأسود والزيت والزبدة.

تبلي الديك الرومي، جيدًا من الداخل والخارج، واتركيه ليلة كاملة بالتتبيلة.

ضعي شرائح البصل والجزر والكرات في صينية ثم ضعي الديك الرومي المُتبل.

أدخلي الصينية الفرن، واتركيه 3 ساعات حتى تمام النُضج.

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