"من بينها النظر إلى أعلى".. علاج دوار البحر

دوار البحر، فهو من الأمور المزعجة التي تفسد جو الرحلات على من يعانون منه وأصدقائهم، أما الأمر المتسبب في حدوث فهو أن يستقبل الدماغ إشارات بأن الجسم يتحرك، في الوقت الذي ترسل العين معلومات للدماغ بأن الجسم ثابت لا يتحرك، ومن ثم يبدأ الإنسان في الشعور بالغثيان والقيء.

وتوجد بعض الطرق والعلاجات التي يمكن أن يتبعها الإنسان لعلاج دوار البحر، بحسب ما عرضها موقع "هيلث لاين":

- النظر لأعلى:

اعتمد على أن تكون حركة عينيك تنظر إلى أعلى، أو تركيز حركة عينيك على شيء ثابت، فهذه الحركة تساعد على إتزان الجسم، والتقليل من شعور الدوار.

- الحصول على هواء:

إذا شعرت بمزيد من الدوار، فيجب أن تحصل على المزيد من الهواء، فقم بفتح النافذة أو الوقوف في مكان تهوية، فهذه الحركات تساعد على التعلب على دوار الحركة.

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- وجبة خفيفة:

الغثيان من الأعراض المرتبطة بدوار البحر، لذلك يمكن تناول وجبة خفيفة مثل البسكويت أو بعض الفواكه الخفيفة مثل التفاح والموز، وأيضًا يمكن تجنب تناول الأطعمة الثقيلة ذات السعرات الحرارية العالية.

- تناول الماء أو المشروبات الغازية:

يمكنك أيضًا تناول الماء والمشروبات الغازية التي تساعد في منع الغثيان، والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث أنها تعمل على الجفاف وتزيد من الغثيان.

- الاستماع إلى الموسيقى:

الاستماع إلى الموسيقى تساعد على التهدئة، لذلك يمكن التركيز مع مقطوعة موسيقية لإبعاد العقل عن أي شعور بالدوخة أو الدوار.

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