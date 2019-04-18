أضرار الكاكاو على صحة الجسم

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الكاكاو هو أحد المشروبات المفضلة لدى الكبار والصغار، يتناولونه ساخنًا أو باردًا مخلوطًا باللبن والسكر، لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة، لكن تظل بعض الأضرار التي يجهلها البعض عند الإفراط في تناول الكاكاو.
وإليك بعض الأضرار التي يمكن أن تنتج بسبب التناول المفرط للكاكاو، كما ذكرها موقع "Fit Expert".
يضر بالحوامل
تتسبب الشوكولاتة الساخنة في منع امتصاص الكالسيوم، وتؤثر سلبًا على الحوامل والأجنة.
زيادة الوزن
الكاكاو غني بالسعرات الحرارية بسبب احتوائه على السكر ومسحوق الشكولاتة والألبان.
يضر بالكلى والمسالك البولية
يحتوي الكاكاو على مستويات عالية من مركب البيورين الكيميائي، الذي يؤدي إلى ترسب الأملاح، ومشاكل في الكلى والمسالك البولية، مثل تفاقم التهاب المثانة.
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