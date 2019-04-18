طريقة عمل سلطة التبولة

تعتبر سلطة التبولة من السلطات المفضلة لدى الكثيرون، نقدم لك طريقة تقديم سلطة التبولة بطريقة سهلة بسيطة. المكونات ١/٢ كوب برغل. ١/٢ كوب بقدونس مفروم. ١/٤ كوب نعناع مفروم. ١/٢ كوب بصل مفروم. ١ طماطم كبيرة، مقطعة قطع صغيرة. ١/٢ كوب عصير ليمون. ٥ ملعقة زيت زيتون ملح وفلفل. طريقة التحضير انقعي البرغل في ماء ساخن لمدة ساعتين صفّيه جيدا واتركيه جانباً. Advertisements اخلطي البقدونس والنعناع والبصل والطماطم في طبق التقديم. أضيفي البرغل. خلطي عصير الليمون والزيت والملح والفلفل في كوب صغير. تقليب التبولة بإستخدام خليط الزيت والليمون. قدميها مذوقة بالخس وشرائح الليمون. ​

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