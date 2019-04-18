6 طرق تساعدك على توفير عناية جيدة لشعرك "المحجب"

هل أنت محجبة وتبحثين عن بعض الطرق الصحيحة والفعالة للعناية والإهتمام بشعرك المغطّى؟ رافقينا إذاً في هذا الموضوع حيث سنزودك بمجموعة من النصائح المفيدة والتي ستساعدك على توفير عناية جيدة لشعرك المحجب:

1- احرصي على وضع حجابك بطريقة صحيحة من خلال الإنتباه إلى إتجاه نموّ الشعر قبل وضع القطعة المثبتة للحجاب، ما يمنع تكسّر الشعر. ولا تنسي كذلك تسريح شعرك بالإتجاه الصحيح والمريح قبل وضع الحجاب وتثبيته.

2- تفادي تماماً ربط شعرك برباط قاسٍ والمبالغة في تطبيق مستحضرات تثبيت الشعر قبل وضع الحجاب، إذ تؤثّر هاتين الخطوتين بشكل سلبيّ على شعرك وتعزّز تساقطه.

3- دلّكي فروة رأسك من وقت إلى آخر من اليمين إلى اليسار ومن الأمام نحو الوراء، ما يعزز الدورة الدموية بشكل ملحوظ ويؤدي إلى نموّ شعرك بسهولة وسرعة أكبر.

4- أحرصي خلال فترات تواجدك في المنزل أو خلال النوم على تحرير شعرك من الرباط وتركه منسدلاً لبعض الوقت كي يتنفّس بطريقة أفضل، ما يعزّز جاذبيته ويعزز نموّه.

5- إغسلي شعرك 3 مرّات أو مرّتين على الأقلّ أسبوعياً مستخدمة الشامبو المثالي لنوعية شعرك كي تحافظي على نظافته ونضارته وتخلصيه من الشوائب والدهون خصوصاً إذا كان شعرك دهنياً.

6- لا تترددي في تطبيق حمامات الزيت المناسبة لطبيعة شعرك أسبوعياً، وتساهم هذه الخطوة في تغذية شعرك والحفاظ على نعومته ولمعانه. كما ننصحك بالتركيز على نظام غذائي صحي ومتوازن يؤمن لشعرك كذلك الغذء الضروري للحفاظ على صحته وتعزيز نموه.

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