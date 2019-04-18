مجموعة" بي - زيرو وان" تكشف عن تصاميم أسطورية

في العام 2017، تعاونت بولغري BVLGARI مع المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد لإصدار "تصميم أسطوري" لخاتم بي، وزيرو وان B.zero1 Design Legend بنموذج ذي خطوط دينامية متقاطعة من ابتكار زها حدي،و بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإطلاق هذا الخاتم بتصميمه "الثوري" غير المسبوق، جرى إصدار "تفسيرات" جديدة منه. وللحفاظ على الطراز الأصلي المصنّع من الذهب الزهري، تأتي الإصدارات الأحدث "للتصميم الأسطوري" لخاتم بي.

زيرو وان لتضيف جسماً مركزياً داخلياً من السيراميك بلونيه الأبيض والأسود، وكل تشكيلة تضم خاتماً وحلية متدلية. وتستكمل المجموعة مفرداتها المتألقة بسوار من الذهب الزهري الذي يتوفر بـالسيراميك الأسود والماس النفيس المرصوف.

قد يهمك أيضـــــــًا

Advertisements

قواعد اختيار فستان السهرة "الذهبي" المُلائم لطولك وشكل جسمك

تعرفي على أجمل تصميمات مجوهرات 2019 من الذهب