عطر "صاندل روبي" الخشبي الجديد من "كارولينا هيررا"

شهدت مجموعة Confidential،التي تتميز بالعطور الحصرية الاستثنائية والزيوت عالية التركيز من Carolina Herrera ،إطلاق عطر جديد ومميز rfumSandal Ruby Eau de Pa.ويعتبر هذا العطر الخشبي بمثابة قصيدة للإحتفاء بالياقوت، رمز الأناقة والرفاهية الذي رافق العلامة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها منذ نشأتها عام (1981). تقول Carolina Herrera de Baez « Sandal Ruby عطرمليء بالأحاسيس والجاذبية. كما يرتبط بتراثنا، لطالما اعتزت عائلتي بالياقوت، الذي يعتبر من أكثر الأحجار الكريمة تفضيلاً بالنسبة لنا".

يستحضر الياقوت، المعروف باسم" ملك الأحجار الكريمة " ملامحCarolina Herrera الجمالية: والمتجسدة في مفاهيم الأناقة، alegría de vivir**__ **، والتفرد. مجموعة من المفاهيم التي يعبر عنها اللون الأحمر: تقول Carolina Herrera أنه ليس من قبيل المصادفة استخدام هذا اللون الرمزي في أزياء وعطور علامتنا منذ بداياتها. لطالما كان الأحمر جزءاً من إبداعاتي: فهو ينضح بجاذبية جريئة وغامضة. اللون الأحمر يرمز للسلطة والأناقة والتناسق، وهذا هو سبب استمرارنا في تغليف الملابس والإكسسوارات والعطور بهذا اللون.

إليك كل ما عليك معرفته عن عطر Carolina Herrera الجديد Sandal Ruby

يعبرالياقوت عن الرقة لكنه يعكس القوة ايضاً: فهو أحد أكثر الأحجار الكريمة صلابة، وقد تم تصميم عطر Sandal Ruby بناء على هذا التباين. يوازن هذا العطر بين قوة خشب الصندل وخشب الأرز ورقة الحليب، أناقة مزيج خشبي يتألق مع بتلات مسك الروم، الزهرة المفضلة لدى Carolina Herrera، بحيوية التوابل. كما الأحجار الكريمة ، يشع " Sandal Ruby " من الداخل لأنه يغمر قلب الزهور البيضاء.

يستمد هذا العطر روعته من الفخامة التي تتمتع بها المواد الخام المستخدمة في هذا العطر: فقد تم الحرص على ضمان تألق العناصر المستخدمة لتمنح المستخدمين بريق الأحجار الكريمة من ومنحهم عطر جوهري مستوحى من غنى المواد العطرية في الشرق الأوسط. تناغم يجسد رونق الحجر الثمين وروعته، في بنية عطر استثنائي.

Sandal Ruby، عطر للرجال والنساء، من العطور الرئيسية في مجموعة Confidential ، وهي مجموعة عطرية للجنسين مستوحاة من الشرق الأوسط وطقوس طبقاته العطرية، زيوت عالية التركيز تمتزج مع العطور عالية الجودة لمنحكم شخصية فريدة من نوعها. احتفال عطري يؤكد على دور التخصيص كعنصر جديد للترف.

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إليك كل ما عليك معرفته عن عطر Carolina Herrera الجديد Sandal Ruby

يمكن مزج Sandal Ruby Eau de Parfum مع أي من الزيوت المركزة السبعة، أو عطور "Eaux de Parfums" العشرة، ومجموعة "Eaux de Toilette" الستة. وللحصول على تأثير استثنائي ، تقترح Carolina Herrera مزجها على النحو التالي:

للتأثير بأسلوب أنيق، يصل تأثير Sandal Ruby إلى ذروته عندما يقترن بعطر Bronze Tonka. مزيج يعزز حضور العطور الخشبية والحارة. يمكن الحصول على النسخة الأكثر روعة من Sandal Ruby من خلال مزجها مع Rose Cruise Eau de Toilette، يعزز هذا المزيج النابض بالحياة الطابع الزهوري للصيغة. للحصول على تألق دائم وأناقة مميزة، فمن المستحسن أن يتم مزج عطر Sandal Ruby مع زيت الصندل النقي.

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