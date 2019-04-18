نزيف الأنف .. متى يستلزم استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الدكتور أدريان مونشر إن نزيف الأنف يستلزم استشارة الطبيب إذا تعذر إيقافه أو في حال تكرار الإصابة به بمعدل مرتين في الأسبوع؛ حيث قد يشير ذلك إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات تخثر الدم (بسبب تعاطي مثبطات التخثر مثلا) أو ورم في الأنف في حالات نادرة.

وعن كيفية إيقاف النزيف أوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أنه ينبغي وضع قطعة قماش باردة على مؤخرة العنق، كي تنقبض الأوعية الدموية على وجه السرعة. ومن المفيد أيضا ضغط جانبي الأنف سويا بقوة؛ حيث يمتاز ذلك بتأثير الضمادة.

وكي لا يسيل الدم باتجاه المعدة، ينبغي الانحناء إلى الأمام، في حين لا يجوز إرجاع الرأس إلى مؤخرة العنق.