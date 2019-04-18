هل عسل النحل صحي؟.. لا تصدق كل ما تسمعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام سليم

الملايين حول العالم يتحدثون عن الفوائد الصحية لعسل النحل أو كما نطلق عليه "العسل الأبيض"، نظرا لكونه غذاء طبيعيًا، محاط بهالة صحية عظيمة قد لا تكون دقيقة.

نشرت مجلة "تايم" الأمريكية تقريرا حول عسل النحل، وقالت دانا هونيس، اخصائية التغذية بمركز رونالد ريجان الطبي في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، إن النحل يجمع الرحيق من النباتات المزهرة، ويحدث داخل النحل نشاط إنزيمي بعد تناول الرحيق، ومن ثم يخرجه بعد ذلك في صورة سائل إلى خلايا شمع العسل، تتبخر نسبة عالية من الماء، ليصبح سائلا شديد اللزوجة وبنسبة عالية من السكر.

وأضافت أن مصدر السكر في العسل غالبا ما يكون الفركتوز أو الجلوكوز، وهي سكريا بسيطة يمكن للجسم تحويلها بسهولة إلى طاقة وماء.

يحتوي العسل أيضا على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن والإلكتروليات والإنزيما، والأحماض الأمينية ومركبات الفلافونويد.

هذه المركبات مسئولة عن بعض الفوائد الصحية للعسل، وجزء مما يميزه أن العناصر التي تسبب المذاق الحلو ليست مثل السكريات التقليدية.

هل العسل صحي؟

ربطت الأبحاث العسل بتحسين التوازن الميكروبي للأمعاء، والسعال ومشاكل أخرى بالجهاز التنفسي، وتقول جيني فريدمان، أخصائية تغذية معتمدة بفلاديلفيا، إنه بسبب العناصر الغذائية النادرة في العسل، يعتقد أن المُحليات لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة والالتهابات، إلى جانب وجود خصائص علاجية لأمراض مثل التهاب الحلق واضطرابات الجهاز الهضمي والحروق.

واستدركت: "لكن من المهم النظر إلى الصورة الغذائية كاملة، فمن أجل الحصول على كثير من الفوائد علينا تناول الكثير من العسل، ولسوء الحظ، تناول الكثير من العسل يعني استهلاك الكثير من السعرات الحرارية".

تذكر أن العسل هو السكر، وتوصي جمعية القلب الأمريكي بتقليل كميات السكر التي يتم تناولها خلال اليوم، إلى 6 ملاعق صغيرة للنساء، و9 ملاعق صغيرة للرجال يوميا. فاستهلاك السكر بكميات زائدة يسبب زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكري.

Advertisements

هل العسل من السكريات المضافة؟

السكريات المضافة هي سكريات الكربوهيدرات المضافة إلى المواد الغذائية والمشروبات أثناء تحضيرها، وهي ليست كالسكريات الطبيعية الموجودة داخل الفاكهة مثلا.

قالت فريدمان إنه على الرغم من أن العسل يأتي من مصدر طبيعي، إلا أنه يعد سكرا مضافا مثل سكر القصب. ولا توجد فروق كبيرة بينهما.

ما هي الطريقة المثلى لتناول العسل؟

ينصح الخبراء بتناول العسل باعتدال، فملعقة كبيرة من العسل تحتوي على 64 سعرًا حراريًا، و17 جرامًا من السكر، في حين أنه يجب أن تكون كمية السكريات المضافة المتناولة تحتوي على أقل من 100 سعر حراري يوميا للنساء، و150 سعرا للرجال.

أنواع العسل المفضلة

يوجد أكثر من 300 نوع من العسل، أنواع عضوية، وداكنة، وخفيفة، ومصفاة، وخام. حسب المكان الذي جاء منه العسل، وأي نوع من الأزهار تغذى عليها النحل.

تختلف أنواع العسل باختلاف النكهات التي تبحث عنها، مثل عسل "المانوكا" ذات المذاق القوي والمميز، والعسل الداكن الذي يحتوي على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة، لكن مذاقه يميل إلى المرارة، والحنطة السوداء ويحتوي على لمحة قوية من العناصر الغذائية.

عند شراء العسل يجب إجراء بعض الأبحاث، حيث يمكن أن يكون مضافا إليه شراب الذرة، المصنوع من النشا ويحتوي على كمية عالية من السكريات.

العسل الحقيقي سميك ولزج وبطيء الحركة، ورائحته مميزة وعادة ما تكون برائحة الزهور.