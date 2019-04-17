بالصور| عكس منة فضالي.. فنانات قدمن أدوار المثلية

في تصريحات لـ"الوطن"، قالت الفنانة منة فضالي، أمس، إنها ترفض أداء أدوار المثلية الجنسية في أعمالها الفنية، معللة ذلك بأنها تشعر بالخجل، فهي حتى لا ترتدي المايوه على الشاشات رغم ارتدائها له في الواقع.

عكس منة فضالي هناك عدد من الفنانات وافقن على أداء دور المثلية في الأفلام المصرية:

- غادة عبدالرازق وسمية الخشاب

قدمت غادة عبدالرازق، دور المثلية في فيلم "حين ميسرة" عام 2007، مع الفنانة سمية الخشاب، وكان لهن مشهدا جريئا، فيما اكتفت معظم الممثلات الأخريات بالإشارة إلى المثلية بالقول أو النظرات، ولكن غادة عبدالرازق كانت الأكثر جرأة طوال الفيلم.

- ملك الجمل

في فيلم "الطريق المسدود" والذي عرض في عام 1958، وثقت الفنانة ملك الجمل أولى أدوار المثلية الجنسية في السينما المصرية، حيث أوحت طوال تمثيلها الفيلم إلى أنها شاذة جنسيا، ولكن من أكثر المشاهد التي أكدت ذلك هو طلبها من الفنانة فاتن حمامة بطلة الفيلم ارتداء قميص نوم، "نفسي أشوفه عليكي"، كما بالغت في تقبيلها.

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- مديحة كامل وإيمان

قدمت مديحة كامل كذلك دور المثلية الجنسية خلال فيلم "الصعود إلى الهاوية"، مع الفنانة إيمان، والذي أنتج عام 1978، ودار المشهد في تمثيل المثلية الجنسية بين زميلتي دراسة، ويصبح واحدا من أبرز المشاهد في السينما وأشهرها للمثلية.

أثارت علا غانم حينها كثيرًا من الجدل، بتمثيلها في فيلم "بدون رقابة" دور سيدة مثلية الجنس، ولها مساعدة، تستدرج الفتيات الجميلات كي تقيم معهن علاقاتها الجنسية، الفيلم أنتج عام 2009.

- صفوة

عرضت الفنانة صورة، جزء مما يحدث داخل سجن النساء بالقناطر، حيث أدت دور سيدة مثلية عرضت على رانيا يوسف خلال حبسها إقامة علاقة جنسية معها، حيث إنها كانت تشبه صديقتها القديمة ولكن رانيا يوسف رفضت، وكان ذلك ضمن أحداث مسلسل "السبع وصايا"، والذي عرض خلال شهر رمضان 2014.

- سناء يونس

قدمت سناء يونس خلال دورها في فيلم "جنون الشباب"الذي أنتج عام 1975، دور فتاة كارهة للرجال بشدة، ما جعلها تنجذب للجنس الآخر، وتقيم معهن علاقات جنسية، ولكن إحدى هؤلاء الفتيات يرفضن إقامة هذا الأمر معها خلال أحداث الفيلم ما يدفعها للانتحار.

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