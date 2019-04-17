"صوتك لمصر بكرة" بمرسى مطروح تعقد مؤتمرا لحث السيدات على المشاركة في الاستفتاء

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة مرسى مطروح، مؤتمرا اليوم الأربعاء، بعنوان "صوتك لمصر بكرة"، بمقر قصر ثقافة مرسى مطروح، بحضور الدكتورة سليمة عبدالرحيم مقررة فرع المجلس بالمحافظة، ومرفت شرف رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بمرسى مطروح، والدكتور محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصطفى النجار نائب رئيس جامعة مرسى مطروح.

وأكدت الدكتورة سليمة عبدالرحيم بالتأكيد على أهمية المشاركة السياسية للمرأة، والإدلاء بأصواتهن في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لأن صوت المرأة واجب وطني. وتضمن المؤتمر عرض فيديو للتعريف بالمواد الدستورية الخاصة بالمرأة.

​