"القومي للمرأة" يختتم فعاليات "صوتك لمصر بكرة" بكفر الشيخ

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ اليوم الأربعاء، فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة " التي استمرت في الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2019، بعقد لقاء جماهيري عن "أهمية المشاركة السياسية للمرأة في التعديلات الدستورية" بقاعة المركز الثقافي بكفرالشيخ وبحضور 700 سيدة ورجل من الجهات الحكومية المختلفة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وجرى مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم المشاركة السياسية وأنواعها ومفهوم المواطنة ومفهوم الدستور والهدف من التعديلات الدستورية، وإلقاء الضوء على المواد التي تم تعديلها والمواد المستحدثة ثم حث السيدات على المشاركة باعتبار أن الصوت أمانة وواجب وطني وأهمية الإدلاء بصوتها للحفاظ على الوطن والحفاظ على مكتسباتها.

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