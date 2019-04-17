"القومي للمرأة" يختتم فعاليات "صوتك لمصر بكرة" في القليوبية

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، حملة "صوتك لمصر بكرة" بمؤتمر جماهيري موسع بنادي مركز شباب طوخ والتي استهدفت الحملة معظم مراكز المحافظة لتحفيز السيدات على المشاركة السياسية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

حضر المؤتمر ما يقرب من 1000 سيدة ممثلين لمختلف الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ورئيس مجلس مدينة طوخ، وأشارت الدكتورة جيهان مقرر الفرع إلى وجود فريق عمل متطوع أيّام الاستفتاء تكون مهمته تشجيع السيدات على المشاركة.

​