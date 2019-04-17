"صوتك لمصر بكرة" تنظم حملة طرق أبواب لتوعية السيدات بالتعديلات الدستورية

في إطار حملة "صوتك لمصر بكرة" والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة في جميع المحافظات بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية في التعديلات الدستورية. Advertisements نظم فرع المجلس بمحافظة دمياط حملة طرق اﻷبواب في 15 قرية ومدينة تابعة لمراكز كفر سعد والزرقا وفراسكور وكفر البطيخ بإجمالي عدد 6350 زيارة وإجمالي المستهدفين 24316 مستهدفًا. كما عقد فرع المجلس بدمياط لقاءً جماهيريًا ضمن حملة "صوتك لمصر بكرة" شارك في اللقاء جمعيات أهلية ورجال الدين اﻹسلامي والمسيحي ونواب ونائبات البرلمان وأساتذة الجامعات وأعضاء فرع المجلس بدمياط وعدد بإجمالي حضور 1600. ​

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