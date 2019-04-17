"صوتك لمصر بكرة".. حملة لحث سيدات المنيا على المشاركة في "استفتاء الدستور"

واصل المجلس القومي للمرأة، لليوم الرابع على التوالي، تنظيم فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" التي أطلقها في جميع المحافظات خلال الفترة من 14 وحتى 17 أبريل الجاري، لحث السيدات على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وعقد فرع المجلس في مدينة العدوى بمحافظة المنيا، لقاءً جماهيريا شارك فيه 1145 سيدة ورجل، للتوعية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية.

Advertisements

واستهدفت حملة "طرق الأبواب" للتوعية بالمشاركة السياسية في محافظة المنيا، قرى سمالوط والبيهو وشوشة وبني غنى وقلوصنا وأطسا البلد وبني محمد سلطان، والحوارتة والزاوية البحرية ودمشاو والشعراوية هاشم والإسماعيلية وصفط الخمار وبني عبيد زهرة وصفط اللبن.

وتضمنت اللقاءات التعريف بالتعديلات الدستورية، وتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية واستهدفت 29800 سيدة.

كما عقد فرع المجلس بالمنيا، ندوة بديوان عام المحافظة لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية في التعديلات الدستورية بمشاركة 120 سيدة ورجل

​