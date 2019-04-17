"قومي المرأة" بالبحيرة يدعو السيدات للمشاركة في "الاسفتاء"

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، اليوم، مؤتمرا صحفيا حاشدا بعنوان "صوتك لمصر بكرة"، بمركز حوش عيسي، لحث المواطنين وبشكل خاص السيدات على المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم.
وناقش المؤتمر ضرورة مشاركة المصريات في الفعاليات السياسية، للحفاظ على مكتسباتهن التي تحققت بفضل مشاركتهن في الانتخابات والاستفتاءات الماضية.
وقالت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إن المؤتمر يأتي في إطار خطة المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، لاستعراض الجهود التي بذلها المجلس لتمكين المرأة المصرية، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن أهمها الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التى أقرها رئيس الجمهورية.
شارك في المؤتمر الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس القومي للمرأة والمئات من سيدات ورجال مركز حوش عيسى.
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