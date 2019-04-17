زوجة الحضري عن انضمام ابنتها لـ"وادي دجلة" :"مبروك يا قلب أمك"

حرصت صابرين الحضري، زوجة عصام الحضري حارس مرمى منتخب الوطني السابق، على تهنئة ابنتها بعد انضمامها للفريق النسائي، لوادي دجلة.

ونشرت "صابرين" صورا عدة لابنتها خلال توقيعها للعقود، عبر حسابها الشخصي على موقع "الفيسبوك"، مُعلقة: "فرحتي بيكي متتوصفش يا روح قلبي مهما كتبت ومهما قولت ألف مبروك يا أحلى بنوتة في العالم كله، ودايمًا اشوفك ناجحة في حياتك يا عمري".

وتابعت:"ربنا يوفقك في الخطوه الجديدة دي و ترفعي راسي و راس بابا، ديما يا شدوى ألف مبروك يا قلب أمك".

Advertisements

وكان عصام الحضري، حارس نادي النجوم، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر" عن انضمام ابنته شدوى للفريق النسائي بوادي دجلة.

ونشر "الحضري" صورا لابنته خلال توقيعها للعقود، مُعلقًا: "انضمام شدوى عصام الحضري للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة، برئاسة المهندس ماجد سامي والمهندس هاني فؤاد، وتحت قيادة الكابتن القدير محمد كمال.. ألف مبروك يا حبيبتي وبالتوفيق دايمًا يارب".

​