الخيوط الرفيعة" أحدث موضة في الأحذية النسائية في صيف 2019"

تعتبر "الصنادل" من التصاميم الأساسية في مختلف الاطلالات الصيفية الكاجوال والعمليّة أو الأكثر رسميّة، وفي كل موسم نشاهد العديد من التصاميم الجذابة والملفتة وانتشرت بشكل كبير هذا الموسم موديلات صنادل حريمي الخيوط الرفيعة أحدث موضة في صيف 2019، والتي اخترنا لك مجموعة مميّزة منها.

كوني عصرية ومواكبة للموضة وتألقي بالصنادل المزيّنة بالخطوط الرفيعة منها الكاجوال والفلات للاطلالات الربيعية والصيفية الكاجوال كتصميم “مارني” Marni الملون وتصميم “غابريلا هيرست” Gabriela Hearst، باللون الأسود الكلاسيكي والأنيق، ولستايل شبابي وعصري بالكعب العالي اخترنا لك صندل باللون البني من “التوزارا” Altuzarra بصيحة الخيوط الرفيعة مع الكعب العالي والرفيع، كما أعجبنا صندل “أوسكار دي لارينتا” Oscar De La Renta، باللونين الأبيض والأسود مع الكعب العالي والعريض.

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