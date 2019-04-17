"الآية انقلبت".. 3 وقائع لفتيات تحرشن بالرجال

عادة ما يرتبط لدى الكثيرين بأن التحرش هو فعل صادر من الرجال ضد الفتيات، لكن في وقائع غير مألوفة كان الضحية فيها الرجل الذي تحرشت به الأنثى.

"هن" يرصد وقائع تحرشت فيها الفتيات بالرجال، ربما اختلفت دوافعهن لكن كانت النتيجة واحدة.

كويتية تتحرش بشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لجأت فتاة كويتية إلى إحدى المواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي، لاستخدامها في جذب شاب إليها، بعدما أعجبت به، فظلت ترسل إليه عبارات الحب لكنه عمل على صدها.

استمرت الفتاة على فعلتها في إرسال جمل الإعجاب، ليتخذ الشاب قراره بالإبلاغ عنها خوفًا من رد فعل الفتاة، حيث توقع بأنها يمكن أن تتهمه بالتحرش بها، بحسب ما ذكره موقع "25 فبراير" الكويتي.

وبالفعل، رفع الشاب ضد الفتاة قضية، لتحكم فيها محكمة جنايات الكويت بدفعها غرامة قدرها 500 دينار، أي ما يعادل (1.650 دولارًا)، وصادرت هاتفها، لقيامها باستعماله في التحرش بشاب.

سيدة تتحرش بعامل مغسلة لسرقة نقوده

وفي واقعة شبيهة، أقدمت سيدة بحرينية على التحرش بعامل في مغسلة، حيث عرضت نفسها عليه، واحتضنته بالقوة.

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لكن، هدف السيدة لم يكن التحرش فقط، حيث كانت الوسيلة التي اتخذتها لسرقة محفظة نقوده، إذا اكتشف العامل ذلك، بحسب موقع "الأيام" البحريني، بأنه جرى إلقاء القبض على المتهمة، ذات الـ32 عامًا، لكنها أنكرت فعلتها، إلا أن تصوير كاميرا المراقبة في المحل أكدت الواقعة، وعند مواجهتها بالعامل المجني عليه ضربته بحذائها وسبته.

فيديو متداول لفتاة تتحرش بشباب في رمسيس

ومنذ أشهر عدة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في مصر، مقطع فيديو لفتاة كانت تقف في منطقة رمسيس، وظلت تتحرش بالرجال.

ووثق الفيديو لحظات قامت من خلالها الفتاة بلفت نظر الشباب، حيث حاولت الإمساك بذراع أكثر من 5 شباب، وكانوا يفلتون من بيد يديها.

وفي النهاية، ألقبض القبض على الفتاة من قبل عدد من رجال الشرطة كانوا متواجدين في محيط ميدان رمسيس.

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