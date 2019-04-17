صور| منة شلبي في حمام السباحة.. وريهام عبد الغفور: "تحفة"

شاركت الفنانة منة شلبي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أحدث صورها وهي داخل حمام السباحة.

ولم تظهر الصورة سوى نظرة الفنانة منة شلبي، بعينيها لأعلى، كما أنها لم تضع أي تعليقات على الصورة سوى "إيموشن" مختلفة.

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعي منة، ومن بينهم الفنانة ناهد السباعي التي علقت قائلة: "حبيبتي حبيبتي"، وأيضًا الفنانة ريهام عبد الغفور: "تحفة".

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كما علق بعض المتابعين: "الحلو بزيادة.. ما شاء الله عليكي" "حياتي يا ناس"، بينما نصحها آخر: "متطوليش شعرك رجعيه زي آخر مرة".

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