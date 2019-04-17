نجم "ستار أكاديمي" يحيي حفل مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء

يحيي الفنان الفلسطيني ليث أبو جودة، نجم برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي، حفل الدورة الأولى من مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء، ومن المقرر أن يحل ضيفًا شرفيا على المهرجان.
وستقام الفعاليات بإحدى فنادق المحافظة، أيام 28 و29 و30 من شهر إبريل الجاري، برئاسة ولاء رمضان، رئيس مهرجان، بحضور عدد من الفنانين أبرزهم المطربة إيناس عز الدين والفنانة إنجي خطاب.
ويضم المهرجان العديد من الفعاليات لعدد من مصممي الأزياء وخبراء التجميل، والعناية بالشعر والبشرة، وغيرها.
يذكر أن أحدث أعمال "أبو جودة" كليب "ما تروح"، الذي طرحه، مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
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