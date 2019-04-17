النوم أقل من 4 ساعات يزيد احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة نيويورك، أن النوم أقل من 4 أو 5 ساعات، يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن قلة ساعات النوم تؤدي إلى عواقب صحية.
ووجد البحث أن النقص المزمن فى ساعات النوم وسوء نوعية النوم تثير احتمالات تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين وهي حالة تعرف باسم تصلب الشرايين، ما يزيد من احتمالات الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.
وقدمت الدراسة نصائح للأشخاص بضرورة النهوض وأداء مهام غير مرهقة، ثم العودة إلى الفراش، وكذلك الامتناع عن مشاهدة التليفزيون قبل النوم لأن ذلك يؤدي إلى تشتت الانتباه وفقدان القدرة على النوم.
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