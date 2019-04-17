بعضها بأكمام مُنتفخة وبربطات البو.. شاهدي فساتين زفاف صيف 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انتهاء أسبوع موضة العرائس في نيويورك، حان الوقت لنتعرف على بعض الاتجاهات الجديدة والمثيرة التي ستحتضنها العرائس بدءًا من الصيف المقبل.

الأكمام المنتفخة

أصبحت الأكمام المنتفخة من الاتجاهات الرئيسة لصيف 2019، وفساتين الزفاف ليست استثناءً، إذ ظهرت خلال عرض دينيس باسو وإينبال درور بالقماش الشفاف وبطابع رومانسي، أما في عرض ماركيزا ونعيم خان فكانت أكبر حجمًا و بطابع هندسي.

الجيوب

هل هناك امرأة في العالم لا تتشوق إلى فكرة ارتداء فستان زفاف بالجيوب؟ فهي ستفيدك حتما في ليلة العمر وستساعدك على تخزين هاتفك أو مرآة صغيرة أو أي شيء آخر.

ظلال الشامبانيا

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في العام الماضي، كانت البدائل الرئيسة للون فستان الزفاف الأبيض النقي الكلاسيكي هي ظلال الوردي والخوخي الفاتحة، وهذا الموسم ستكون ظلال الشمبانيا المتلألئة هي الأكثر بروزًا.

ربطات البو

ربطات البو هي من أكبر الاتجاهات لربيع / صيف 2019، ويبدو أن مشهد موضة الزفاف ستحتضن هذه الصيحة أيضًا، وقد برزت في عروض أسبوع موضة أزياء العرائس النيويوركي بطرق مختلفة، فزينت الكتفين في عرض Oleg Cassini، والصدر في عرض Rivini والظهر في عروض the barge à la Anne barge و David's Bridal.

قصة عنق الباليرينا

تعد قصة عنق الباليرينا من أبرز قصات العنق التي تليق بالعرائس اللائي يبحثن عن صورة ظلية كلاسيكية خالدة، خصوصًا أنها تجمع الطابع الكلاسيكي والحديث و تضفي لمسة أنثوية على مظهر العروس، وتبدو جذابة عند تنسيقها مع تسريحة شعر الكعكة الراقية و أقراط مميزة مع الاستغناء عن القلادة.