تصميمات مميّزة تحتل دليل فساتين زفاف عروس ربيع 2020

لندن - لايف ستايل
أطلق معظم مصممي الأزياء مجموعاتهم الخاصة بعروس ربيع 2020، وأتت هذه المجموعات متنوعة وترضي أذواق جميع العرائس، فشاهدنا الفساتين الناعمة والرومانسية من جهة، والفساتين المنفوشة وذات التنورة الواسعة، كما لم تغب الفساتين المطزرة بالورود والدانتيل عن هذه المجموعات المميزة.
عروس 2020 الطاغي في تصميمات فساتين زفافها، هي الرومانسية والنعومة بعيدًا عن الفساتين الضخمة، شاهدنا ضمن مجموعة Costarellos فساتين زفاف ناعمة تناسب العروس التي ستقيم زفافها على الشاطئ، وضمن مجموعة Jenny Packham الجديدة، شاهدنا تصميمات فساتين زفاف راقية وأنيقة مزينة بالكاب والريش، والذيل الناعم الطويل. العروس الرومانسية ستجد فستانها حتمًا ضمن هذه المجموعة.
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ولعروس 2020 الجريئة، فستان زفافكِ لكن يكون مشابهًا للسنوات السابقة، بل ستشاهدين تصميمات جريئة مكشوفة عند الضهر أو عند الصدر . أما تطريزات الدانتيل هي الأكثر رواجًا وبخاصة تلك التي تركز على إبراز جمال جسد العروس بطريقة مميزة.
تبرز خلال موسم ربيع 2020 الفساتين المنفصلة أي ذات القطعتين، وهي تناسب العروس الصغيرة وذات الجسد الممشوق، كما ركز مصممو الأزياء على فساتين الزفاف الناعمة من أقمشة الحرير، والتي تخلو من التطريزات، وغابت فساتين الزفاف ذات الأكمام الطويلة أو الياقة العالية، لتحل مكانها فساتين الزفاف المكشوفة والمنسدلة عند الأكتاف.
وللعروس الرومانسية يمكن التخلي عن الطرحة، واستبدلتها بالإكسسوار الناعم من حبات اللؤلؤ، وانعكست هذه النعومة والأناقة على تسريحتها ومكياجها.
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