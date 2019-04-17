في 5 خطوات.. كيف تتخلص من المشاكل والخمول بـ"الفونغ شوي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلا:

يعاني بعض الأشخاص دائمًا من الخمول، ومشاكل أخرى ناتجة عن الطاقة السلبية التي تنبعث من الأماكن والبيئة المحيطة بنا، وذلك بدءًا من قطع الأساس وحتى العشوائية.

وفي السطور التالية، تقدم لكم خبيرة "الفونغ شوي"، المهندسة سالي القبطي، مجموعة نصائح للتخلص من المشاكل والخمول، وزيادة الشعور بالراحة النفسية والسعادة في غرف المعيشة:

- يفضل ألا تجعل ديكور غرفة المعيشة كالفنادق أو المطاعم، بل اختار الديكورات البسيطة التي تعبر عن شخصية أفراد المنزل، لتشعر بالانتماء والراحة النفسية، فالديكورات المقعدة تسبب المشاكل وعدم الشعور بالأمان.

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- الاهتمام بالنظافة والترتيب.. لأن غرف المعيشة الفوضوية، وذات الديكورات الكثيرة تُشعرك بالتوتر، وعدم التواصل مع الذات، وبمجرد الجلوس بها تهاجمك الأفكار السلبية.

- لا تضع جهاز التكييف فوق الكنب، لأن ذلك يعرض أفراد الأسرة لطاقة الهواء سواء البارد أو الدافئ بشكل مباشر، ويسبب أضرار للجسد الأثيري الخاص بالإنسان، وهي "هالة" تحيط بالشخص في الفونغ شو، وذلك على حد قولها.

- تجنب وضع الحيوانات المحنطة، أو الجلود والقرون الخاصة بها في غرف المعيشة، لأنها تحمل طاقة سلبية، وتسبب اختلال في البيئة الحية داخل المنزل، بالإضافة إلى أنها تسبب مشاكل على الصعيد المهني والأعمال التجارية.

- عدم الاحتفاظ بالزهور المجففة في المنزل لأنها تحمل طاقة سلبية.