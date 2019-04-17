هل تفضلين الـ"American wedding"؟.. إليكِ قائمة بالأسعار والأماكن - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري

إذا كنتِ ممن يفاضلون "American wedding" النهاري، وتبحثين عن مكان يلائم ذوقك سواء في حديقة واسعة وجميلة أو يطل على النيل مباشرة. في السطور التالية، نقدم لكِ قائمة بالأسعار والأماكن والصور لأفضل قاعات الأفراح بالقاهرة والجيزة لتختاري من بينها ما يناسبك لإقامة حفل ليلة العمر مع الأهل وشريك الحياة.

أولاً - الأماكن المُطلة على نهر النيل بالقاهرة والجيزة

- جزيرة المعادي:

هي حديقة تحيط بها المياه من جميع الجوانب وتسع من 200 إلى 300 فردًا، ويبدأ سعر حجز الأرض فضاء (بدون أي تجهيزات) بالساعة من 1500 جنيه، وذلك علي حسب اليوم المخصص فيه الفرح، والموسم (إذ ترتفع في مواسم الزفاف). ويمكن دخول سيارات الضيوف إليها.

العنوان: كورنيش المعادي - جزيرة المعادي

- نادي النيل:

من الأماكن التي تتميز بطبيعتها الجميلة، بسبب موقعها الجغرافي الذي يطل على نهر النيل، ويسع من 250 إلى 300 فردًا. ويبدأ سعر حجز الأرض فضاء (بدون أي تجهيزات) بالساعة من 1200 إلى 1400 جنيه، وذلك علي حسب اليوم المخصص فيه الفرح، والموسم وعدد الساعات (إذ يرتفع السعر في مواسم الزفاف المزدحمة). .

العنوان: نادي النيل للقوات المسلحة - شارع النيل أمام السفارة الروسية بالدقي.

- نيل ريفر جاردن"Nile river Garden":

هو مكان ساحر يختطف الأنظار من الوهلة الأولى، ويتميز بحدائقه وأشجاره بمنطقة المنيل، ويسع حتى 350 فردًا. ويبدأ سعر حجز الأرض فضاء (بدون أي تجهيزات) 4 آلاف جنيه.

العنوان: المعادي - أمام فندق هوليدي إن

- تراسينا trasina:

ما يميزه هو تنقل المعازيم بالمراكب واليخوت حتى الوصول إلى مكان الفرح وحتى الزفة مع العروسين، ويبلغ سعر الساعة من 1000 إلى 2000 جنيه، ويسع من 100 إلى 500 فرد.

العنوان: المعادي بجانب نادي الشاطئ الحربي

- فيلا "Andarws" بالزمالك:

ويتراوح أسعار الحديقة المطلة على النيل من 14 ألف جنيه إلى 20 ألفًا على حسب عدد الساعات، وتتسع حتى 250 فردًا، ويقع بشارع النيل في الجيزة.

Advertisements

- نادي محمد علي النهري:

يقع بمحافظة الجيزة، ويعتبر من الأماكن الأغلى سعرًا في تنظيم الأفراح، ويتراوح السعر من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه على حسب عدد الساعات المحددة، ويسع حتى 300 فرد.

العنوان: امتداد شارع البحر الأعظم - بجوار نقطة مرور أبو النمرس.

ثانيًا - الحدائق والمنتزهات المناسبة للأفراح:

- فيلا "ريحانة"

الفيلا بها حدائق واسعة وصالة مكيفة للحفلات والأفراح، وتحتوي على مساحة خضراء لتسع من 300 إلى 500 فرد، ويبلغ سعر الساعة من 800 إلى 1000 جنيه حسب الموسم، وعدد الساعات.

العنوان- فيلا على شارع المريوطية الرئيسي

-family park:

هي عبارة عن حديقة على مساحة كبيرة في "كومباوند الرحاب"، ويختلف أسعارها، وتسع من 200 إلى 400 فرد العنوان في الرحاب– القاهرة الجديدة.

- حديقة الأزهر:

تعتبر من أكثر الأماكن شهرة وتقع بالقرب من جميع المناطق، وأيضًا لأنها تطل على جبل ويحيط بها مناظر جبلية خضراء، ويتراوح سعرها من 1200 في الساعة إلى 1400 بدون ديكورات للفرح في الساعة.

العنوان: صلاح سالم - الدراسة

4- الحديقة الأندلسية:

عبارة عن مجموعة حدائق لأفراح تابعة لقاعات القوات المسلحة، ويتراوح عدد الضيوف من 100 إلى 200، ويكون ديكور الفرح بالحديقة بالبوفيه بين 12 إلى 15 لساعتين.. العنوان: نادي السكة مدينة نصر بجانب وزارة المالية.

5- بانوراما حرب أكتوبر:

عبارة عدة قاعات في مكان واحد، ولكن بشرط أن يكون الفرح كامل بالديكورات والبوفيه من المكان ويتراوح أسعره من 17 إلى 20 ألف جنيه.

العنوان: مصر الجديدة - صلاح سالم

6- UP TOWN CAIRO:

تبدأ الساعة بـ 10 آلاف جنيه إلى 13 حسب عدد الأشخاص.

العنوان الهضبة الوسطي - المقطم