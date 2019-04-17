أحدث فساتين الزفاف لصيف 2020.. اختاري اللي يناسب جسمك - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

قدمت دور الأزياء العالمية أحدث تصاميم فساتين الزفاف لربيع وصيف 2020، ضمن أسبوع العرائس بنيويورك، والتي تميزت أغلب موديلاتها بالتصاميم الناعمة

للعروس الرومانسية، والتي جاءت بعضها غير تقليدي ليناسب المرأة الجريئة.. في السطور التالية نستعرض لكم أبرزها؛ ويمكنكم الاختيار من بينها على حسب شخصيتكِ وشكل جسمكِ:

- فساتين ناعمة مغطاة بالورود:

ظهرت بقوة الفساتين ذات القصة البسيطة، والورود الصغيرة التي تغطي الفستان بالكامل، وجاء بعضها بأكمام طويلة وأخرى بياقة على شكل حرف V ومزودة بحزام ساتان أبيض معقود من الأمام، لتناسب المرأة الناعمة ذات القوام الرفيع.

- فساتين زفاف غير تقليدية:

رأينا فساتين زفاف بألوان غير تقليدية منها الأسود، ودرجات الوردي، والبيج، والأزرق، التي تناسب المرأة العصرية الجريئة، التي تبحث عن كل ما هو مختلف.

جاءت التصاميم بقصات مختلفة، لتناسب جميع أشكال الجسم، وأكثر ما خطف الأنظار الموديلات ذات الأكمام والمعاطف الطويلة، والقفازات والأشرطة ذات اللون الأحمر. وتنوعت الأقمشة بين الشيفون، والتول المطرز، والدانتيل، والحرير، وتم تنسيقها مع طرحة زفاف ملونة.

- الفساتين الملكية:

ظهرت بقوة الفساتين الفخمة ذات الإطلالة الملكية التي تناسب العروس الكلاسيكية والرومانسية، فرأينا الموديلات المُحكمة التفصيل باللون الفضي، والتي تحتوي على ستراس بكامل الفستان، وتناسب صاحبة القوام الرشق.

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ويمكنكِ التألق بفستان بموضة الكاب بأقمشة التل الذي يغطي منطقة الأكتاف، ويتناسب مع صاحبة الذراع الممتلئ، أما موديلات الكاب الملتصق في الفستان يكشف عن الذراعين، ويمنح المرأة الكيرفي مظهراً أنيقاً.

- الزهور والطبعات المنقوشة:

تم التركيز على تقديم الورود ضمن أغلب تصاميم فساتين الزفاف بطريقة مميزة وساحرة. فجاءت أغلبها سواء المنفوشة أو المنسدلة على القوام، لتناسب المرأة الحيوية، وخاصة عند تنسيقها مع طرحة زفاف ذات تصميم بالورود.

- فستان حورية البحر:

تعتبر الفساتين ذات قصة الميرميد، هو الخيار الأكثر انتشارًا، لصاحبات القوام على شكل الساعة الرملية لأنه يظهر الجسم بشكل ممشوق، وظهر هذا التصميم في معظم عروض الأزياء ضمن أسبوع نيويورك، بمختلف التصاميم التي تناسب الأذواق المختلفة، وكان من أبرزها عرض زهير مراد، وأليسون ويب.

- فساتين زفاف للمرأة الكيرفي:

اهتمت دار الأزياء "Theia" بالعروس صاحبة القوام الكيرفي، وتنوعت الموديلات بين الفساتين ذات التنورة الواسعة، والمطرزة بالكامل، مع الطرحة الطويلة السادة و المطرزة من الأسفل.

- التصاميم المزينة بالريش:

جاءت بعض التصاميم مزينة بالريش والشراشيب، وتنوعت بين التصاميم القصيرة، والطويلة المزينة من الأسفل بالريش، وتناسب المرأة صاحبة القوام المثالي، والممتلئة من الأسفل، مع طرحة عصرية قصيرة.