انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة رئيس بيرو السابق بعد أن أطلق النار على نفسه والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:48 مساءً - توفي رئيس بيرو السابق بعد أن أطلق النار على نفسه، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وذلك عقب مداهمة الشرطة منزله في العاصمة ليما؛ للقبض عليه فيما يتعلق بتحقيق فساد.
ونقلت "وكالة رويترز"، عن مصدر في شرطة بيرو قوله: "إن الرئيس السابق آلان جارسيا، أطلق النار على نفسه محاولاً الانتحار، قبل أن ينقل على الفور إلى مستشفى كاسيميرو ألوا".
وذكرت قناة "أمريكا" التلفزيونية المحلية أن جارسيا يخضع لجراحة عاجلة وفي حالة حرجة، وبثت لقطات لوصول ابنه وأنصاره إلى المستشفى.
وقال محامي جارسيا للصحفيين من أمام المستشفى الذي يخضع فيه الرئيس السابق لعملية جراحية: "وقع حادث مأساوي؛ إذ اتخذ الرئيس قرار إطلاق رصاصة (في الرأس) على نفسه".
وذكر مستشفى كاسيميرو أولوا أن غارسيا، الذي تولى رئاسة البيرو من 1985 إلى 1990، ومن 2006 إلى 2011، "مصاب بجروح في الرأس"، في حين أن وزارة الصحة في البلاد قالت إن "وضعه الصحي حرج".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس بيرو السابق بعد أن أطلق النار على نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.