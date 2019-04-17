انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. بدء تشييد أول جسر معلق في قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:48 مساءً - شرعت هيئة الأشغال العامة في قطر (أشغال)، اليوم الأربعاء، في أعمال إنشاء أول جسر معلّق بالبلاد، وذلك في تأكيد لاستمرار تجاوز الحصار الذي فرضه الرباعي العربي على الدوحة.

ويمتد الجسر الجديد بطول 1200 متر، من قبل دوار "حالول" مروراً بتقاطع فالح بن ناصر بطريق سلوى، ليوفر حركة مرورية حرة بين مطار حمد الدولي ومناطق "بوهامور" و"مسيمير" و"الوعب"، وفق ما أعلنته الهيئة.

وقالت الهيئة على صفحتها في "تويتر"، إنه سيجري أيضاً تطوير دوار "حالول" إلى تقاطع من مستويين ضمن مشروع محور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في العاصمة الدوحة.

ويتألف الجسر الجديد من أربعة مسارات في كل اتجاه، لتستوعب نحو أكثر من 16 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين، وستتطلب أعمال بنائه استخدام 854 قطعة خرسانية سابقة الصب، يبلغ وزن الواحدة منها نحو 200 طن، وإقامة 20 عموداً و16 دعامة، ليصل ارتفاع أعلى نقطة بالجسر إلى 30 متراً.

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وضمن أعمال المشروع سيتم تحويل دوار "حالول" إلى تقاطع من مستويين، وربط محور صباح الأحمد بالشارع الذي يحمل اسم الدوار ذاته بطريق سلوى، وخدمة عديد من المرافق الحيوية المحيطة مثل السوق المركزي والأنشطة التجارية على طريق سلوى.

وأكد عبد الله النعيمي مهندس المشروع، أن "(أشغال) بدأت فعلياً بتشييد أول جسر معلق في قطر والذي تم تصميمه بطريقة فريدة، لتوفير حركة مرورية حرة دون الحاجة للمرور من دوارات أو إشارات ضوئية خصوصاً".

وأكد النعيمي في تصريح له، أن الجسر سيمر من فوق تقاطع "حالول" وكذلك فوق تقاطع فالح بن ناصر بطريق سلوى، وهو أمر سيخفف الازدحام في هذه المنطقة الحيوية بشكل كبير.

وقال أيضاً: "الجسر سيكون بلا أعمدة لمسافة 150 متراً، وستحمله كابلات، وستنتهي أعمال الإشارات الضوئية بالتقاطع في الربع الأخير من 2020، وكذلك الانتهاء من أعمال الجسر المعلق في الربع الأول من عام 2021".